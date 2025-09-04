الجزائر: منال المصري:

قال عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر، إن هناك أربعة معطيات أساسية تعكس حجم التحديات التي تواجه القارة؛ أولها تهميش أفريقيا في القرار الاقتصادي الدولي، حيث حصة الدول الأفريقية مجتمعة لا تتجاوز 6.5% من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي و11% في البنك الدولي.

وأوضح خلال كلمته في معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2025 في الجزائر اليوم، أن حصة القارة من التجارة العالمية ضعيفة حيث لا تتجاوز 3% رغم أن أفريقيا تمتلك 30% من الثروات الطبيعية العالمية وتضم أكثر من 1.5 مليار نسمة يمثلون سوقًا استهلاكية واعدة.

وأشار الرئيس إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة لا يتعدى 94 مليار دولار سنويًا، أي ما نسبته 6% فقط من الإجمالي العالمي.

وكشف عن تواضع التجارة البينية الأفريقية، والتي لا تتجاوز 15%، مقارنةً بـ 60% بين الدول الأوروبية، وهو ما يحرم الاقتصادات الأفريقية من فرص هائلة للنمو وخلق مناصب شغل للشباب.

كما أكد الرئيس تبون أن هذه التحديات يجب أن تكون حافزًا لتعزيز الجهود الجماعية، مشيرًا إلى أن الجزائر أخذت على عاتقها المساهمة الفعالة في دعم التكامل القاري عبر عدة مشاريع ومبادرات.

ومن بينها الطريق الذي يربط الجزائر بالدول الشقيقة في منطقة الساحل، وأنبوب الغاز الجزائري – النيجيري؛ وهو مشروع استراتيجي لتأمين الطاقة والتنمية، ومشروع الألياف البصرية لتعزيز السيادة الرقمية ودعم الابتكار، وتعزيز الربط والنقل، ومد خطوط سكك حديدية نحو مالي والنيجر، وإطلاق رحلات جوية وخطوط بحرية جديدة مع عدة دول أفريقية.

ولفت الرئيس إلى افتتاح فروع للبنوك الجزائرية وممثليات تجارية في دول الساحل، وتقديم 8000 منحة دراسية سنويًا للطلاب الأفارقة، وتوفير شبكة جامعية بـ 101 جامعة ومركز جامعي يتيح للطلبة الأفارقة التخصص في مجالات متقدمة مثل الرياضيات والذكاء الاصطناعي والروبوتيك.

وشدد الرئيس تبون على أن القارة الأفريقية هي قارة شابة، بينما دخلت قارات أخرى مرحلة الشيخوخة، معتبرًا أن الاستثمار في الشباب المبتكر والطموح هو الضامن الحقيقي لمستقبل مزدهر.