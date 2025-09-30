كل ما تريد معرفته عن شراء وبيع الذهب الرقمي.. وكيف تتسلمه؟

كتبت- آية محمد:

أطلقت شركة اورنچ مصر يوم الخميس الماضي خدمة جديدة تتيح لعملائها شراء وبيع الذهب بشكل رقمي بالتعاون مع منصة "منجم MNGM"، وذلك عبر تطبيق My Orange مع إمكانية الدفع من خلال محفظة اورنچ كاش.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات حول المنصة وخدماتها:

ما الذي تقدمه منصة MNGM؟

تُمكن العملاء من شراء وبيع وتخزين وتسليم الذهب والفضة بمضاعفات 0.1 جرام رقميًا.

تتيح شراء أجزاء من سبائك ذهب مخزنة مع إمكانية استلامها عند تجميع 8 جرامات.

توفر سبائك استثمارية تتراوح أوزانها بين 8 جرامات و1 كيلوجرام، و جميع السبائك تنتجها مصافي معتمدة من LBMA أو RJC.

تمنح خيار تخزين السبائك في مستودعات مؤمنة أو تسليمها حتى باب المنزل.

ما هي شروط التسليم؟

يتم توصيل السبائك خلال 4 أيام عمل.

يشترط توقيع العميل على إيصال الاستلام وإبراز بطاقة الهوية.

في حال استلام شخص آخر يجب وجود توكيل رسمي.

جميع الطرود مؤمنة حتى توقيع العميل.

كيف يمكن إعادة بيع الذهب أو الفضة؟

يمكن بيع الأجزاء أو السبائك المخزنة عبر المنصة، ويضاف العائد إلى الرصيد النقدي للعميل في المنصة خلال 48 ساعة.

السبائك المادية المستلمة يمكن بيعها بالاتصال بخدمة العملاء "15575" حيث يتم استلامها وفحصها ثم صرف قيمتها خلال 48 ساعة.

لا توجد رسوم أو عمولات على عمليات البيع.

ما هي تكاليف التخزين؟

الذهب: 0.5% من قيمته سنويًا "تحسب يوميًا وتُفرض شهريًا".

الفضة: 2% سنويًا.

والتخزين يتم عبر منشآت مؤمنة ومرخصة بالتعاون مع "EgyCash" و"Speed Service".

ماذا يحدث لمقتنيات العميل في حالة الوفاة؟

تنقل السبائك أو الأجزاء إلى الورثة الشرعيين طبقًا للقانون المصري.

إذا كان الوريث غير مسجل بالمنصة، فيجب عليه الخضوع لعملية KYC الخاصة بـ .mngm

إذا كان صاحب الحساب المتوفى يمتلك جزءًا من الذهب أو الفضة، فمن الضروري بيعه مرة أخرى إلى mngm.

خطوات شراء وبيع الذهب عبر تطبيق My Orange:

1- افتح تطبيق My Orange.

2- ادخل على قسم عروض الكاش واختر عرض "mnGm".

3- اكتب الرقم السري لمحفظة اورنچ كاش.

4- ارفع صورة بطاقة الرقم القومي "وجه وظهر" ووافق على الشروط والأحكام لتسجيل الدخول لأول مرة فقط.

5- اختر عدد الجرامات أو الباقة المناسبة من الذهب.

6- اضغط على متابعة.

7- وستستلم رسالة نصية تتضمن تفاصيل العملية.

8- أكد الدفع من خلال اورنچ كاش.

اقرأ أيضًا:

زيادة أسعار مصنعية السبائك والجنيهات الذهب بشركة "btc" اعتبارا من الغد

سهم المنصورة للدواجن يرتفع 38.6% خلال 3 جلسات وسط عمليات بيع وشراء مكثفة

الذهب يقفز 485 جنيها خلال سبتمبر.. والشعبة توضح الأسباب