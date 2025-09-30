كتبت- أمنية عاصم:

حقق سعر الجنيه الذهب المحلي نموًا منذ بداية العام بنسبة 37.3% أى ما يعادل جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي وفق بيانات الأسعار التي قام مصراوي بتجميعها.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 41040 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 29890 جنيهًا سعره في مقابل بداية العام الحالي، بزيادة 11150 جنيها في 9 أشهر حيث وزن جنيه الذهب يبلغ 8 جرامات من عيار ذهب 21.

وجاء الارتفاعات السعرية للذهب المحلي بالتماشي مع صعود أسعار الذهب العالمية الذي وصل إلى قمم قياسية مسجلا 3801 دولار للأونصة مقارنة بـ 2617 دولار للأونصة ببداية العام الحالي، أي بزيادة بنسبة 45.2% أى ما يعادل 1184 دولار.

وبحسب تقرير جولد بيليون ، فإن أسباب تحقيق أسعار الذهب العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزةً 3800 دولار الأونصة يرجع بفعل مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية إلى جانب ضعف الدولار وتزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نموًا منذ بداية العام بنسبة 37.5 % أى ما يعادل 1400 جنيه، ليصل عيار جرام الذهب 21 الأكثر طلبًا بين المصريين إلى 5130 جنيهًا حاليًا مقابل 3730 جنيهًا سعر بداية أول شهر يناير للعام الحالي.

