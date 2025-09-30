"جهاز مستقبل مصر" يستحوذ على 8.77% من أسهم شركة "ايكمي"

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية "ايكمي" عن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشراء نحو 8.77% من أسهم الشركة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، بلغت إجمالي قيمة الصفقة نحو 22.77 مليون جنيه لعدد 5.06 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء للسهم بلغ 4.50 جنيه.

وتأسست شركة "ايكمي" عام 1994 كشركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الطبية، وتم إدراجها في البورصة المصرية منذ عام 2014.