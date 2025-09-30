لأول مرة.. خطوات شراء وبيع الذهب إلكترونيا باستخدام المحفظة الذكية

كتبت- آية محمد:

أطلقت شركة أورنچ مصر يوم الخميس الماضي خدمة جديدة تتيح لعملائها شراء وبيع الذهب بشكل رقمي بالتعاون مع منصة "منجم mnGm"، وذلك من خلال تطبيق My Orange مع إمكانية الدفع عبر محفظة اورنچ كاش، لتكون الأولى من نوعها بين شركات المحمول في مصر.

وبحسب الشركة، تسمح الخدمة بإجراء عمليات شراء وبيع الذهب رقميا بداية من 5 جنيهات، كما تمنح العملاء فرصة الحصول على كاش باك يصل إلى 100 جنيه عند تنفيذ أول عملية شراء شهريًا بقيمة 500 جنيه أو أكثر، ويمكن استخدام هذا المبلغ في سداد فواتير الهاتف أو شحن الرصيد أو تجديد الباقات.

وشراء الذهب رقميا يعني أنك تشتري أصلًا ماليًا يمثل الذهب دون أن تستلم الذهب المادي (السبائك أو الجنيهات أو المشغولات). وتتيح منصة mnGm شراء وبيع وتخزين الذهب للعميل، مع حقه في تسلمه إذا أراد، على أن يكون وزنه 8 جرامات فأكثر.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات شراء وبيع الذهب عبر تطبيق "My Orange" وفقًا لبيان الشركة:

خطوات شراء وبيع الذهب عبر تطبيق My Orange:

1- افتح تطبيق My Orange.

2- ادخل على قسم عروض الكاش واختر عرض "mnGm".

3- اكتب الرقم السري لمحفظة اورنچ كاش.

4- ارفع صورة بطاقة الرقم القومي "وجه وظهر" ووافق على الشروط والأحكام لتسجيل الدخول لأول مرة فقط.

5- اختر عدد الجرامات أو الباقة المناسبة من الذهب.

6- اضغط على متابعة.

7- وستستلم رسالة نصية تتضمن تفاصيل العملية.

8- أكد الدفع من خلال أورنچ كاش.

