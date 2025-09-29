الذهب بمصر اليوم يصل إلى مستوى قياسي جديد بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، ليصل إلى مستوى قياسي جديد للمرة الثانية خلال اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3420 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4397 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5130 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5862 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41040 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58628 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 182334 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 293142 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.67 % إلى نحو 3822 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.