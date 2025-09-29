لجنة القيد تقرر نقل أسهم "بريميم هيلثكير جروب" إلى السوق غير النشط

أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية أنها قررت نقل إدراج تداول أسهم ريميم هيلثكير جروب من السوق متوسط النشاط إلى السوق غير النشط، في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية، بالقائمة (د) إعمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 ورقم 228 لسنة 2024.

وتابعت لجنة القيد، أنه سيتم تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الاثنين الموافق 29/09/2025 .

وأضافت البورصة أن الشركة ستستمر في السوق غير النشط ذلك لحين التزامها بما يلي " إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30/09/2025 مرفقاً بها تقرير خال من التحفظات الجوهرية من مراقب الحسابات، وتقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية. "

وأشارت البورصة، إلى أنه سيتم إعادة التعامل على أسهم الشركة وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الاثنين الموافق 29/09/2025، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة علي أسهم الشركة قبل نشر هذا البيان.