قفزة تاريخية لأسعار الذهب عالميا اليوم.. ما الأسباب؟

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزةً 3800 دولار للأونصة اليوم الاثنين بفعل مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية إلى جانب ضعف الدولار وتزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3819 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3764 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3809 دولار للأونصة، وفق منصة الذهب العالمية جولد بيليون.

ويأتي ارتفاع الذهب العالمي اليوم وتسجيله مستوى تاريخي جديد بعد أن سجل ارتفاع لـ 6 أسابيع متتالية ليقترب أكثر من مستهدفه النفسي عند 4000 دولار للأونصة، والذي تتزايد التوقعات حالياً أنه قد يسجله قبل نهاية هذا العام.

وجد الذهب دعم كبير مع بداية تداولات هذا الأسبوع بسبب عدد من الأسباب على رأسها مخاوف اغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية عقب بيانات التضخم الأخيرة بالإضافة إلى الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بدعم من القفزة الكبيرة التي سجلها سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة ساعدت على ارتفاع السعر المحلي خاصة مع استقرار سعر الصرف.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 5115 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن استقرت تداولات الذهب يوم أمس عند المستوى 5075 جنيه للجرام وفق جولد بيليون.

وتأتي المستويات القياسية التي يسجلها الذهب المحلي بدعم من الأداء الإيجابي القوي لسعر أونصة الذهب العالمي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي الطريق مفتوح أمام سعر الذهب المحلي لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

كما أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية يشهد استقرار دون تغيرات ملحوظة، وهو الأمر الذي يترك اعتماد الذهب المحلي في تسعيره على التغيرات في حركة السعر العالمي للذهب.

