تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب – أحمد الخطيب:

07:10 م 28/09/2025

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 28-9-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3386 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4354 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5080 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5805 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 180535 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 290250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3759 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

