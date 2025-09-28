عودة المدارس ترفع مبيعات الأحذية والحقائب بـ 70%

قال خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم عودة الدراسة ساهم في إنعاش حركة المبيعات داخل القطاع، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح هاشم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التجار أطلقوا عروضًا وخصومات وصلت إلى 30% لتصريف المخزون القديم، تمهيدًا لطرح منتجات جديدة تواكب زيادة الطلب مع بدء العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وأضاف أن الأوكازيون لعب دورًا مهمًا في تحفيز حركة البيع والشراء داخل السوق، خاصة في قطاع الأحذية والحقائب، مما انعكس على الإقبال الكبير من مختلف الفئات، سواء على المنتجات الأطفال أو الشباب استعدادًا للعام الدراسي.

وأكد أن الأسعار في الوقت الحالي تشهد استقرارًا نسبيًا دون زيادات ملحوظة، وهو ما ساعد على زيادة الإقبال وتحفيز المستهلكين على الشراء.

