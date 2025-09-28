إعلان

عودة المدارس ترفع مبيعات الأحذية والحقائب بـ 70%

كتب : دينا كرم

06:11 م 28/09/2025

مبيعات الأحذية والحقائب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم عودة الدراسة ساهم في إنعاش حركة المبيعات داخل القطاع، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح هاشم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التجار أطلقوا عروضًا وخصومات وصلت إلى 30% لتصريف المخزون القديم، تمهيدًا لطرح منتجات جديدة تواكب زيادة الطلب مع بدء العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وأضاف أن الأوكازيون لعب دورًا مهمًا في تحفيز حركة البيع والشراء داخل السوق، خاصة في قطاع الأحذية والحقائب، مما انعكس على الإقبال الكبير من مختلف الفئات، سواء على المنتجات الأطفال أو الشباب استعدادًا للعام الدراسي.

وأكد أن الأسعار في الوقت الحالي تشهد استقرارًا نسبيًا دون زيادات ملحوظة، وهو ما ساعد على زيادة الإقبال وتحفيز المستهلكين على الشراء.

اقرأ أيضًا:

تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية

العد التنازلي لزيادة البنزين والسولار.. متى تجتمع لجنة التسعير التلقائي؟

الرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر": نخطط لإطلاق صناديق جديدة والتوسع في دبي والسعودية (حوار)

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مبيعات الأحذية والحقائب عودة المدارس شعبة الأحذية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل يصل لـ 45 جنيها؟.. خبراء يتوقعون سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025
تحذير رسمي.. لا تشتر هذا النوع من الفراخ من محلات الطيور الحية
أعداد كبيرة.. الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة الإسعاف خلال أيام - مستند
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
طقس الإثنين بدرجات الحرارة| تحذير من الأرصاد.. و4 ظواهر مسيطرة