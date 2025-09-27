إعلان

منها أجهزة تعدين عملات مشفرة.. جمارك ميناء الإسكندرية تحبط عملية تهريب

كتبت- منال المصري:

05:37 م 27/09/2025
  • عرض 3 صورة
    جمارك ميناء الإسكندرية تحبط عملية تهريب (2)
    جمارك ميناء الإسكندرية تحبط عملية تهريب (3)

تمكنت إدارة تموين السفن بجمرك ميناء الإسكندرية من ضبط حاوية مشحونة سعة 40 قدم برقم شهادة صادر 82674 أثناء عملية التفتيش الجمركي، وفق بيان مصلحة الجمارك.

وإحباط عملية التهريب جاءت بالتعاون مع مع إدارة مكافحة التهريب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي في إطار الجهود المستمرة لمصلحة الجمارك المصرية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وحماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وقد أسفرت عمليات التفتيش والفحص عن ضبط الأصناف المخالفة التالية:

10 أجهزة تعدين عملات رقمية محظورة.

10 أجهزة باور سبلاي.

عدد من أجهزة الراوتر.

6 أجهزة اتصال لاسلكي.

الأدوات والمعدات المستخدمة في هذا النشاط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

ضبط عملية تهريب جمارك الاسكندرية

