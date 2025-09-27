أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، بعدما تسببت هجمات بطائرات مسيرة شنتها أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية في تقليص صادرات البلاد من الوقود، مما عزز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، وفقًا لوكالة "رويترز".

أنهت العقود الآجلة لخام برنت التداول مرتفعة عند 70.13 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 71 سنتًا أي 1.02%، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.72 دولارًا للبرميل، صاعدًا بنحو 74 سنتًا أو 1.14%، وبذلك يستعد الخامان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يونيو.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال، إن "الأسواق تظل مركزة على تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع تزايد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة".

وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستفرض حظرًا جزئيًا على صادرات الديزل حتى نهاية العام، مع تمديد الحظر القائم على صادرات البنزين، في وقت تعاني فيه عدة مناطق روسية نقصًا في بعض أنواع الوقود بسبب تراجع قدرة التكرير.

وأشار أندرو ليبو، رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس"، إلى أن تحركات واشنطن كانت عاملاً داعمًا للأسعار، موضحًا أن "الرئيس ترامب يواصل الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص وارداتهم من روسيا، وقد تبدأ دول مثل الهند وتركيا في خفض مشترياتها".

ولفت دانييل هاينز، المحلل في بنك ANZ، إلى أن تحذير حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الرد على أي انتهاكات جديدة لمجال أعضائه الجوي صعّد من حدة التوترات المرتبطة بالحرب الأوكرانية، مما يزيد احتمالات فرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة الروسي.

وعلى صعيد المعروض، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن شركة تسويق النفط (سومو) أن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل ستُستأنف اعتبارًا من السبت عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وقال ليبو: "الأسواق تترقب مستويات إنتاج كردستان لمعرفة تأثيرها على الإمدادات العالمية".

أما على جانب الطلب، فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي معدل بلغ 3.8% في الربع الأخير، وهو ما اعتبره محللون دلالة على متانة الاقتصاد.

وقال كيلدوف من أجين كابيتال: "إذا تراجعت صادرات روسيا إلى الصين والهند، فسيبحثان عن بدائل أخرى وفي الوقت نفسه، البيانات الأميركية الإيجابية إلى جانب خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تعزز من توقعات زيادة الطلب على النفط".

لكن محللين حذروا من أن قوة البيانات الاقتصادية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة، بعدما أقدم الأسبوع الماضي على أول خفض منذ ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس.

