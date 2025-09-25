انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 25-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3360 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4320 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5040 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 40320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 179136 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 288000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11 % إلى نحو 3740 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.