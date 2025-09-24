إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 سبتمبر 2025

كتبت- آية محمد:

03:42 م 24/09/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5784 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5831 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5102 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4373 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 40816 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة السعر الاسترشادي للذهب

