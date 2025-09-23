الذهب يسجل مستويات تاريخية ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟

شهدت أسعار الذهب العالمية صعودًا لمستويات قياسية وهو ما انعكس سعر الذهب محليا ليتخطي سعر الذهب عيار 21 حاجز 5 الآف جنيه مسجلًا 5100 جنيه حاليًا.

و قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم الثلاثاء ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، حيث ارتفع بنسبة 0.97% إلى نحو 3783 دولار للأوقية، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ "مصراوي"، إن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ترتبط بشكل مباشر بالزيادات العالمية.

وأوضح ميلاد، أن أسعار الذهب عالميًا تشهد ارتفاعات يومية تتراوح بين 60 و 70 دولارًا للأونصة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على السوق المحلي بشكل ملحوظ.

وأضاف ميلاد، أن قرار الشراء في الوقت الحالي يظل مناسبًا، خاصة بالنسبة لمن يرغب في الاستثمار على المدى الطويل.

وأشار ميلاد، إلى أن الأفضل هو الشراء على أجزاء مع الاحتفاظ بالمدخرات الذهبية لمدة لا تقل عن عام، ما يتيح فرصة لتحقيق أرباح جيدة مع استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، حول جدوى الاحتفاظ بالذهب والشراء حاليًا خاصة في حال استمرار العوامل الحالية.

وفسر كلامة قائلًا : " أسعار الذهب ما زالت مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وارتفاع سعر الأونصة لمستويات غير مسبوقة، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي." موضحًا أن استمرار هذه الظروف سيدفع الأسعار إلى المزيد من الصعود.

