مبيعات أجنبية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بختام جلسة اليوم
كتب : أمنية عاصم
البورصة المصرية - أرشيفية
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.10 % عند مستوى 35210 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13 %.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 186.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1,3 مليون جنيه، و فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 184.93 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.44 % عند مستوى 35247 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.