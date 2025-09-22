إعلان

مبيعات أجنبية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بختام جلسة اليوم

كتب : أمنية عاصم

03:02 م 22/09/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.10 % عند مستوى 35210 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 186.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1,3 مليون جنيه، و فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 184.93 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.44 % عند مستوى 35247 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

