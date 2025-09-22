الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، حيث ارتفع بنسبة 0.71% إلى نحو 3711 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان الذهب قد شهد خلال الأيام الماضية حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، وأغلقت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها يوم السبت عند مستوى 3685 دولارًا للأونصة.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد" لوكالة "رويترز"، إن سعر الذهب وصل لمستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الفيدرالى بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة".

وبحسب رويترز، تركز الأسواق حاليا على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، ويعد المؤشر المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالى لقياس التضخم.

وأضاف ووترر "أن مزيجا من موقف الاحتياطي الفيدرالى بشأن التيسير النقدي (خفض الفائدة) والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب".

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولا في الاحتياطي الفيدرالى هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون مزيدا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وكان الاحتياطي الفيدرالى قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة، بحسب رويترز.

ودافع العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالى ستيفن ميران يوم الجمعة عن استقلاليته كصانع سياسات، بعد أن خالف القرار لصالح خفض أكبر للفائدة في اجتماع الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات تبلغ 93 % و81 % على التوالي، بحسب أداة فيد ووتش.

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40 % منذ بداية العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

