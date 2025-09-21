كتبت- أمنية عاصم:

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.44 % عند مستوى 35247 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55 %

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 39.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 16.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 23.09 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 صعد بنسبة 1.22% عند مستوى 35403 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.