إيرادات "إي آند" مصر تقفز 43% في 5 أشهر

كتبت- آية محمد:

قفزت إيرادات إي آند مصر- إحدى شبكات خدمات الهاتف المحمول العاملة في مصر- لخدمات المستهلك على أساس سنوي بنسبة 43%، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بدعم ارتفاع متوسط الإيراد لكل مستخدم نشط بنسبة 33%.

وبحسب بيان اليوم، فإن الشركة حققت نموًا سنويًا قدره 8% خلال أول 5 أشهر من 2025 في قاعدة العملاء النشطين شهريًا، ووصلت الحصة السوقية إلى 32.1% بنهاية مايو 2025، بإجمالي تجاوز 39 مليون مشترك.

وفي مجال الترفيه الرقمي، واصلت منصة "Twist" تحقيق نمو متسارع، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 950 ألف مستخدم في "Twist TV" و349 ألف مستخدم في "Twist Music"، مما رسخ مكانتها كوجهة مفضلة للترفيه المتكامل.

وفي مجال دعم المؤسسات، حقق قطاع "e& Business" نموًا سنويًا بنسبة 39% في الإيرادات، مع وصول اعتماد الحلول الرقمية إلى 98%، ومضاعفة التفاعل عبر التطبيق الشامل ثلاث مرات، كما توسعت الشركة في خدمات التعهيد "BPO"، محققة نموًا سنويًا يقارب 41% في مصر والإمارات.