إعلان

إيرادات "إي آند" مصر تقفز 43% في 5 أشهر

02:51 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

شركة إي آند مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

قفزت إيرادات إي آند مصر- إحدى شبكات خدمات الهاتف المحمول العاملة في مصر- لخدمات المستهلك على أساس سنوي بنسبة 43%، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بدعم ارتفاع متوسط الإيراد لكل مستخدم نشط بنسبة 33%.

وبحسب بيان اليوم، فإن الشركة حققت نموًا سنويًا قدره 8% خلال أول 5 أشهر من 2025 في قاعدة العملاء النشطين شهريًا، ووصلت الحصة السوقية إلى 32.1% بنهاية مايو 2025، بإجمالي تجاوز 39 مليون مشترك.

وفي مجال الترفيه الرقمي، واصلت منصة "Twist" تحقيق نمو متسارع، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 950 ألف مستخدم في "Twist TV" و349 ألف مستخدم في "Twist Music"، مما رسخ مكانتها كوجهة مفضلة للترفيه المتكامل.

وفي مجال دعم المؤسسات، حقق قطاع "e& Business" نموًا سنويًا بنسبة 39% في الإيرادات، مع وصول اعتماد الحلول الرقمية إلى 98%، ومضاعفة التفاعل عبر التطبيق الشامل ثلاث مرات، كما توسعت الشركة في خدمات التعهيد "BPO"، محققة نموًا سنويًا يقارب 41% في مصر والإمارات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إي آند إيرادات إي آند مصر مجال الترفيه الرقمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح