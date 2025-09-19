إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:38 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 19-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3290 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4230 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4935 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5640 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39480 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 175404 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 282000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 3661 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

