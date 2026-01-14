ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 45 جنيهًا، مسجلاً قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء 14-11-2026، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4100 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5271 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6150 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7028 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218570 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 351400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.08% إلى نحو 4636 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.