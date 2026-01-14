وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات الافتتاح الرسمي لـ "مؤتمر التعدين الدولي" في نسخته الخامسة، والذي تستضيفه السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد".

وبحسب بيان الوزارة، فإن افتتح المؤتمر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة واسعة من وزراء التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم.

ويعد المؤتمر من أهم المنصات العالمية في قطاع التعدين، حيث يستقطب نحو 20 ألف مشارك، علاوة على الوزراء والمسؤولين من دول العالم، و400 من رؤساء وقادة شركات التعدين العالمية والمؤسسات المالية والتمويلية، إلى جانب ممثلي الصناعات المرتبطة بالتعدين؛ لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ودعم نمو القطاع، الذي ازدادت أهميته في السنوات الأخيرة لارتباطه بالصناعات الاستراتيجية والطاقة الخضراء والمتجددة.

ومن المقرر أن يشارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية رئيسية بمؤتمر التعدين الدولي، إضافة إلى جلسة ترويجية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين المصري؛ وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات تشريعية موجهة للمستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية لاستغلال الذهب والمعادن، وإقرار حزمة حوافز لجذب شركات الاستكشاف، مع تيسير إجراءات إصدار التراخيص، واستغلال ما تتمتع به مصر من طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية قوية متكاملة أسستها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.