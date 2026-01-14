إعلان

وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

كتب : أحمد الخطيب

12:39 م 14/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات الافتتاح الرسمي لـ "مؤتمر التعدين الدولي" في نسخته الخامسة، والذي تستضيفه السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد".

وبحسب بيان الوزارة، فإن افتتح المؤتمر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة واسعة من وزراء التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم.

ويعد المؤتمر من أهم المنصات العالمية في قطاع التعدين، حيث يستقطب نحو 20 ألف مشارك، علاوة على الوزراء والمسؤولين من دول العالم، و400 من رؤساء وقادة شركات التعدين العالمية والمؤسسات المالية والتمويلية، إلى جانب ممثلي الصناعات المرتبطة بالتعدين؛ لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ودعم نمو القطاع، الذي ازدادت أهميته في السنوات الأخيرة لارتباطه بالصناعات الاستراتيجية والطاقة الخضراء والمتجددة.

ومن المقرر أن يشارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية رئيسية بمؤتمر التعدين الدولي، إضافة إلى جلسة ترويجية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين المصري؛ وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات تشريعية موجهة للمستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية لاستغلال الذهب والمعادن، وإقرار حزمة حوافز لجذب شركات الاستكشاف، مع تيسير إجراءات إصدار التراخيص، واستغلال ما تتمتع به مصر من طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية قوية متكاملة أسستها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

كريم بدوي مؤتمر التعدين الدولي الرياض أحمد الخطيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
أخبار السيارات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
شئون عربية و دولية

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية-الأمريكية وتنسيق المواقف حول
أخبار مصر

السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية-الأمريكية وتنسيق المواقف حول
أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
أخبار المحافظات

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور