انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والعدس، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.13 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.49 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.34 جنيه، بزيادة 59 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.68 جنيه، بتراجع 64 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.5 جنيه، بتراجع عشرين قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.51 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 67.3 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.43 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.18 جنيه، بتراجع 2.47 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.63 جنيه، بتراجع 2.86 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.84 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.95 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.79 جنيه، بزيادة 17.6 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279 جنيه، بتراجع جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.46 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 101.06 جنيه، بتراجع 6.19 جنيه.