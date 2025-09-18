لأول مرة.. خدمة لشراء الهواتف المحمولة المستعملة والدفع لاحقا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ڤاليو، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة موبايل مصر- منصة التجارة الإلكترونية - لإتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا على المنصة للأفراد، لأول مرة في مصر، لتمكينهم من تسهيل عملية شراء الهواتف المحمولة المستعملة.

وبحسب البيان المرسل من الشركة اليوم، فإنه بموجب الاتفاقية سيتمكن الأفراد لأول مرة في مصر من بيع وشراء الهواتف المحمولة مباشرةً فيما بينهم بمنتهى الأمان، مع الاستفادة من خطط السداد المرنة المقدمة من «ڤاليو» وتكنولوجيا الفحص الدقيق للهواتف المحمولة المقدمة من موبايل مصر والحاصلة على براءة اختراع.

وأوضحت ىالشركة، أن عملية البيع والشراء على المنصة تتم بخطوات بسيطة تشمل: التحقق من حالة والمعلومات الأساسية للموبايل، والتأكد من هوية البائع والمشتري وموقعهما، والدفع الآمن باستخدام رمز الاستجابة السريعة، فضلًا عن إصدار عقود إلكترونية فورية لحفظ حقوق الطرفين. كما تضمن «موبايل مصر» للبائع استلام مستحقاته خلال 4 أيام عمل عن طريق التحويلات الإلكترونية.

وأشارت الشركة، أنه يمكن للبائعين عرض الهواتف المحمولة المستعملة على منصة «موبايل مصر»، والتي يتم فحصها بدقة والتحقق من حالتها قبل عرضها للبيع. وبمجرد نشر إعلان البيع.

ويمكن للمشتري التواصل مع البائع مباشرة للاتفاق على موعد للمعاينة والشراء. وعند تنفيذ عملية البيع، يقوم البائع بإرسال رابط دفع أو رمز استجابة سريعة للمشتري. ولتأمين معاملات الطرفين، تقوم المنصة من التحقق من الموقع الجغرافي للبائع والمشتري، عبر تبادل بطاقات الرقم القومي الخاصة بهما، مع التأكيد على تفاصيل المنتج لضمان أقصى درجات الدقة والأمان.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للمشتري إمكانية اختيار «ڤاليو» كوسيلة للدفع بكل سهولة، والحصول على موافقة فورية للسداد على فترة تصل إلى 60 شهر. ويمكن أيضًا للمشتري الاستفادة من عرض حصري لفترة محدودة.

يشمل الدفع على مدة تصل إلى 12 شهر بدون فوائد ومصاريف شراء ومقدم. وبمجرد إتمام عملية الشراء، يتم إصدار عقد إلكتروني لحماية حقوق الطرفين وتُحفظ بيانات العملية بأمان تام، ويستلم البائع مستحقاته في أسرع وقت.