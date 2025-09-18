أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون

كتبت- آية محمد:

شهد سعر الذهب العالمي حالة من التذبذب بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار بمقدار 0.25% أمس.

وتراجع سعر الذهب في بداية التعاملات بنسبة 0.17% ليسجل نحو 3653 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

لكن عاد الذهب للارتفاع بشكل طفيف في منتصف التعاملات، حيث صعد بنسبة 0.26% ليصل سعر الأونصة إلى 3669 دولارًا، بحسب آخر تحديث لوكالة بلومبرج.

وعلى الصعيد المحلي، انخفض سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم بنحو 37 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4903 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بنفس قيمة التراجع، ليصل إلى 4940 جنيهًا.

وجاء ذلك مخالفًا لتوقعات الخبراء بأن قرار خفض الفائدة سيدعم أسعار الذهب بقوة ويدفعها لمزيد من المكاسب، فما السبب وراء ذلك؟

أسباب مخالفة التوقعات

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن عدم انعكاس قرار الفيدرالي بخفض الفائدة على زيادة أسعار الذهب يعود إلى أن الأسواق كانت تتوقع خفضًا أكبر بمقدار 0.50% على الأقل بعد التلميحات المتكررة من المسؤولين الأمريكيين خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذه التوقعات دفعت الأسعار عالميًا للصعود قبل صدور القرار مما جعل الخفض الفعلي بمقدار 0.25% أقل من المتوقع، وبالتالي لم يحدث تأثيرا إضافيًا على الأسعار.

وأضاف منيب أن الأسعار مرشحة للاستقرار عند المستويات الحالية التي تشكلت قبل القرار، مع احتمالية حدوث تراجع محدود إذا تزايدت عمليات البيع والعرض عالميًا للاستفادة وتحقيق المكاسب من ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد غير المسبوق.

وأكد منيب أن أسواق الذهب المحلية مرتبطة بالسوق العالمي حيث تتأثر الأسعار بالزيادة أو النقصان وفق حركة البورصة العالمية للذهب.

من جانبه، قال ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن التراجع الطفيف للذهب عالميًا كان نتيجة الاكتفاء بخفض محدود للفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط، في حين أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كان يطالب بخفض أكبر قد يصل إلى 100 نقطة أساس أو أكثر.

وأضاف أن هذا الانخفاض مؤقت، متوقعًا أن يعاود الذهب الارتفاع ويتجاوز حاجز 3700 دولار للأونصة.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن تلك المرة الأولى التي يخفض فيها الفيدرالي الفائدة، مما أحدث حالة من القلق لدى المستثمرين الذين اتجهوا للتريث قبل اتخاذ قراراتهم مما سبب هزة مؤقتة بالسوق.

وأكد أن المستثمرين عادة ما يعودون سريعًا لشراء الذهب كملاذ آمن للتحوط، وهو ما يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

وأضاف نجيب، أن السوق المحلي سوق مفتوح على الخارج ويتأثر مباشرة بأي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار العالمية، فبالتالي تتحرك الأسعار في سوق الذهب المصري وفقًا لتحرك الأسعار في البورصة العالمية.

