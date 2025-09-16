عقد بين "إيجوث" و"بتروجت" لإعادة تأهيل وتشغيل فندق "جيت بيتش" بالسخنة

كتبت- أمنية عاصم:

شهد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، توقيع عقد حق انتفاع لإعادة تأهيل وتشغيل فندق "جيت بيتش" بمدينة العين السخنة – محافظة السويس، المملوك لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، بالتعاون مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وبحسب البيان المرسل من وزارة قطاع الأعمال العام، فإن هذا التعاقد يأتي كخطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية.

بموجب العقد تتولى شركة "إيجوث" إعادة تأهيل الفندق ورفع كفاءته وتشغيله وإدارته، بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عامًا، بما يضمن تحقيق عوائد متنامية ومستدامة على مدار فترة التعاقد.

وتابع البيان، أن أ مراسم التوقيع أقيمت بمقر شركة بتروجت بالقاهرة الجديدة، حيث وقع العقد كل من وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت، و هشام الدميري، العضو المنتدب لشركة إيجوث، بحضور عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين شركات الدولة ويعكس توجه الوزارة نحو تعظيم العوائد من الأصول العامة، خاصة تلك غير المستغلة.

وأوضح أن إعادة تشغيل فندق "جيت بيتش" يسهم في دعم التنمية السياحية وتعزيز الطاقات الفندقية في العين السخنة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية الواعدة في مصر.

وأشار شيمي، إلى أن هذا التعاون بين إيجوث وبتروجت يعكس فكرًا استثماريًا يرتكز على تحقيق قيمة مضافة من خلال إعادة استغلال الأصول بشكل اقتصادي مدروس، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن اختيار "إيجوث" لإدارة الفندق يأتي انطلاقًا من خبراتها في مجال الفنادق والمنشآت السياحية، بما يضمن نجاح المشروع من حيث التشغيل وتحقيق العوائد المرجوة، مشيرًا إلى أن تطوير الفندق سيساهم في رفع كفاءته وتحويله إلى وجهة سياحية متميزة مع الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الفندقية.

جدير بالذكر أن خطة التطوير تتضمن قيام "إيجوث" بتطوير الفندق وملحقاته على مساحة إجمالية تبلغ 15,345 مترًا مربعًا، ورفع كفاءته الفنية والتشغيلية، بما يجعله وجهة سياحية فريدة من نوعها في منطقة العين السخنة ليُدار بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في الإدارة الفندقية.

وبحسب البيان، من المقرر تنفيذ أعمال التطوير خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 120 مليون جنيه، مع إمكانية إضافة مساحات ترفيهية وخدمية بما يتماشى مع المعايير الحديثة في الضيافة ومواكبة التوسع السياحي الذي تشهده العين السخنة خلال الفترة الأخيرة .