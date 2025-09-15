إعلان

أسواق كارفور البحرين تُعلن وقف جميع عملياتها التجارية بشكل مفاجئ

01:42 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

كارفور

وكالات

أعلنت أسواق "كارفور البحرين" بشكل مفاجئ وقف جميع عملياتها التجارية في البحرين اعتبارًا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأشارت الإدارة، في منشور على صفحتها الرسمية "فيسبوك" إلى أن القرار يسري ابتداء من الأحد، معربة عن شكرها وامتنانها للزبائن على دعمهم وثقتهم المستمرة طوال العقود الماضية.

واختتمت الإدارة بيانها بالقول: "نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية، ودمتم بخير وعافية"، وفقا للغد.

كارفور اسواق كارفور في البحرين توقف أسواق كارفور في البحرين أسواق كارفور البحرين
