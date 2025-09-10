مباحثات بين مصر ونيجيريا لزيادة الاستثمارات المشتركة في الطاقة

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية بجمهورية نيجيريا، التعاون في مجالات متنوعة، من بينها تبادل الخبرات الفنية، ودراسة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف، والتعاون في مشروعات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية، فضلاً عن التنسيق المشترك في المبادرات الإفريقية الخاصة بقطاع البترول والغاز والطاقة بشكل عام، بالإضافة إلى بحث فرص تعزيز تواجد شركات المشروعات البترولية المصرية في السوق النيجيري.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك على هامش مؤتمر Gastech 2025 بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث أكد بدوي على عمق العلاقات بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير البنية التحتية البترولية والغازية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتكامل الجهود الإفريقية .

وأشار وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا بالتجربة المصرية الناجحة في مشروعات البنية التحتية كافة، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات، مع دراسة فرص تنفيذ استثمارات مشتركة ودعم برامج تدريب الكوادر البشرية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، لفتح آفاق جديدة للتعاون تخدم كلا البلدين ، وتدعم مكانة القارة الإفريقية كمحور رئيسي في أسواق الطاقة العالمية.