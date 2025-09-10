إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

09:32 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 10-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3246 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4174 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4870 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5565 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173071 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 278250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43 % إلى نحو 3641 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


