بورصتا اليابان وكوريا تتصدران التراجعات في الأسواق الأسيوية





كتبت- أمنية عاصم:



تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، حيث تصدرت اليابان وكوريا الجنوبية الخسائر بسبب ضعف قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، بينما ارتفعت هونج كونج بعد أن أظهر استطلاع خاص انتعاش النشاط الصناعي الصيني.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر وول ستريت يوم الجمعة، حيث تراجع أداء القطاعات التكنولوجية، مما أدى إلى موجة بيع إقليمية في أسهم التكنولوجيا الآسيوية.



بورصات كوريا الجنوبية وطوكيو واستراليا تهوى بختام جلسة اليوم:



كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي KOSPI على هبوط بنحو 1.35 % ليغلق عند مستوى 3142 نقطة.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على هبوط بنسبة 1.24% أى ما يعادل 529.6 نقطة ليستقر عند مستوى 42188 نقطة.

استراليا، ( بورصة أستراليا ): هبط مؤشر ASX 200 - بنحو 0.51 % بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8927 نقطة.

بورصة هونج كونج تتصدر ارتفاعات البورصات الآسيويه



هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانج سنج (Hang Seng Index) – على ارتفاع بنسبة 2.15% مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 25617 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق ارتفاعًا بنحو 0.46% عند مستوى 3875 نقطة بختام جلسة اليوم.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) –ارتفاعًا بنحو 0.15 % بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 4276 نقطة.



