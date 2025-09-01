إعلان

استمرار انخفاض الثقة في قطاع الصناعة بالصين.. ما السبب؟

06:46 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

علم الصين قرب أحد المباني في بكين

وكالات

أظهر مؤشر اقتصادي رئيسي استمرار انخفاض الثقة في قطاع الصناعة بالصين.

قال مكتب الإحصاء في بكين، إن مؤشر مديري المشتريات- الذي يرصد شعور مالكي المصانع ويعد مؤشرا رئيسيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم- سجل 49.9 نقطة خلال الشهر الجاري، بارتفاع بنسبة 0.1 مقارنة بيوليو الماضي.

ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرا رئيسيا للمحللين وصانعي القرارات، وفقا لسكاي نيوز.

ويعني تسجيل قراءة أعلى من 50 توسع القطاع، في حين يشير تسجيل قراءة أقل من 50 إلى حدوث انكماش.

يعاني الاقتصاد الصيني من عدة تحديات، تشمل أزمة قطاع العقارات القائمة منذ فترة وضعف الاستهلاك المحلي والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

