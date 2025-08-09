5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 9-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.