زاد 6500 ألف جنيه… الجنيه الذهب يعزز من مكاسبه ويرتفع 22% في 7 أشهر

عزز الجنيه الذهب من مكاسبه في السوق المصرية حيث ارتفع بنحو 22% خلال أول 7 اشهر رغم انخفاض سعره في الربع الثاني من العام الحالي بسبب تراجع إقبال المصريين على شراء الذهب.

وخلال هذه الفترة، سجل الجنيه الذهب مكاسب بنحو 6560 ألف جنيه ليقفز من 29760 جنيهًا في ديسمبر الماضي إلى 36320 جنيهًا في يوليو الجاري، مدفوعًا بصعود ملحوظ في بداية العام.

وكان تقرير المجلس العالمي للذهب كشف تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 نحو 11.5 طن، مقارنة بـ 14.4 طن في نفس الفترة من 2024.

كما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%.

وأرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى انحسار موجة المضاربات- أي ضبط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار- التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام

أداء الجنيه الذهب

وبحسب سعر الجنيه الذهب بنهاية كل شهر، سجل سعر الجنيه الذهب في شهر ديسمبر 2024 نحو 29760 جنيهًا، قبل أن يرتفع في شهر يناير من العام الجاري إلى 31320 جنيهًا، محققًا مكسبًا قدره 1560جنيهًا.

وفي شهر فبراير واصل السعر صعوده ليسجل 32200 جنيه، بزيادة 880 جنيهًا، ثم قفز في شهر مارس إلى 35200 جنيه، محققًا مكسب قدره 3000 جنيه.

واستمر الارتفاع في شهر أبريل ليصل إلى 38000 جنيه، بزيادة 2800 جنيه.

لكن مع بداية شهر مايو بدأ السعر في التراجع حيث انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيه، بخسارة قدرها 1200 جنيه، ثم سجل في شهر يونيو نحو 36600 جنيه بخسارة 200 جنيه.

وهبط السعر في شهر يوليو إلى 36320 جنيهًا بخسارة 280 جنيهًا.

