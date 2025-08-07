إعلان

رويترز: اسرائيل توقع صفقة لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار

12:08 م الخميس 07 أغسطس 2025

الغاز

background

كتبت- دينا كرم:


قالت شركة "نيو ميد"، إحدى الشركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي "ليفياثان"، اليوم الخميس إن الحقل وقع صفقة لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وهي أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل، وفق وكالة رويترز.


يقع حقل ليفياثان قبالة الساحل المتوسطي لإسرائيل، وتُقدّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعب، وبموجب الصفقة، سيصدر الحقل حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو حتى يتم الوفاء بالكميات المتعاقد عليها بالكامل.


بدأ حقل ليفياثان في توريد الغاز إلى مصر بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، وكان قد وقّع اتفاقًا مبدئيًا في عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع الانتهاء من تلبية هذه الكمية بحلول أوائل الثلاثينيات.


وقالت شركة NewMed إن الحقل قد صدّر بالفعل 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020.


