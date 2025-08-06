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تنظيم المرحلة الأولى من برنامج بناء القدرات الرقمية لمعاوني الأمن بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية

03:34 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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كتبت- آية محمد:

في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتنمية القدرات الرقمية في أساسيات استخدام الحاسب الآلي لمعاوني الأمن، وذلك بهدف تعزيز المهارات الرقمية للعاملين بوزارة الداخلية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الاتصالات لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، واستكمالًا لمبادراتها لدعم النظام الرقمي الخاص بفرض وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال بناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين في الجهات المعنية.

وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج تدريب عدد 350 من الطلاب بمعاهد معاوني الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مجموعة من المهارات والمعارف الأساسية التي تهدف إلى تمكينهم من استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأمان وفاعلية، إلى جانب ترسيخ الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي في العمل الأمني.

وينفذ البرنامج في إطار مشروع فرض وإنفاذ القانون والقيادة والسيطرة، الذي يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام مُميكن ومُوحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة، مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها، بما يسهم في تقديم جميع خدمات المتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد.

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