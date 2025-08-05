كتبت- دينا كرم:

تصدرت مصر المركز الثاني عالميًا في تصدير تفل قصب السكر، ومشتقات صناعة السكر (Beet-pulp, bagasse) لعام 2024، بحصة سوقية بلغت 18% من إجمالي الصادرات العالمية، وبقيمة صادرات 114 مليون دولار، بكمية 642 ألف طن، لتحتل المركز الثاني عالميًا خلال عام 2024.

ووفق بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حققت مصر معدلات نمو متميزة، حيث حققت معدل نمو سنوي في القيمة من عام 2020 إلى عام 2024 بنسبة 6%، كما حققت معدلات نمو سنوي في الكمية من عام 2020 الى عام 2024 بنسبة 5%.

وأشار بيان المجلس إلى أن أكبر 5 أسواق استوردت هذا البند الجمركي من مصر في 2024، هم إسبانيا في المركز الأول بقيمة 25 مليون دولار بنسبة نمو 22%.

وفي المركز الثاني الدنمارك بقيمة 15 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 13%، وفي المركز الثالث كوريا الجنوبية استوردت بقيمة 14.4 مليون دولار بنسبة نمو 13%.

وجاء في المركز الرابع السعودية بقيمة 13.6 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 12%، واليابان في المركز الخامس استوردت بقيمة 8 مليون دولار بنسبة نمو 7%.

وأشار البيان إلى أن هذه الدول الخمس تمثل 67% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج في 2024، مما يعكس ثقة هذه الأسواق بجودة المنتج المصري.

وتابع البيان أن استمرار هذا النمو يعكس تنافسية مصر عالميًا في قطاع المخلفات الزراعية، ويعزز فرصها في التوسع بأسواق جديدة.

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