كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3063 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3939 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 بنحو 4595 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5251 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52514 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163319 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 3372 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.