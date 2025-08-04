سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 4 أغسطس 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5229 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5274 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4614 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3955 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36918 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.