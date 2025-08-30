كتب- مصراوي:

وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

‎وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم، على سرعة صرف قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، وزيادتها إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 الف جنيه وذلك بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز.

وتقدم الدكتور فريد، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم سريعًا إلى ذويهم سالمين.