كتبت- منال المصري:

كشف أحمد كجوك وزير المالية، نتائج الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي شهدت نتائج مبشرة بفضل ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية.

وأوضح أن الإيرادات الضريبيةارتفعت 35% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي بلا أعباء جديدة نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال معنا في مسار الشراكة واليقين والثقة.

وأضاف الوزير، أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية في 6 أشهر جاءت مشجعة، مما يدفعنا لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات.

وأوضح أن نحو ٤٠٢ ألف طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية و١٠٧ آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم نحو ٦٥٠ ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة ٧٨ مليار جنيه «طواعية».

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركائنا الممولين في إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وأكد أنهم يستهدفون دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، والعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات حيث لديهم منظومة متطورة لإدارة المخاطر.