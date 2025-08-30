كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنهم أنفقوا 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024- 2025 المنتهي في يونيو الماضي للاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو 26 مليون طالب.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أنهم وفروا 6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو 27% على أساس سنوس ليستفيد نحو 15.6 مليون طالب.

وأوضح أنهم يعملون مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سيتم الإعلان عنها تفاصيلها قريبًا.

وأشار كجوك إلى أنهم انفقوا 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وبلغ عدد المستفيدين نحو 60 ألف مواطن العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلى و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، و7.2 مليار جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.







