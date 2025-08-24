إعلان

اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:06 م الأحد 24 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.53 % عند مستوى 35811 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38 %، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 85.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.07 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 64.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.31 % عند مستوى 35622 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

مؤشرات البورصة أسهم البورصة البورصة المصرية
