لتحقيق الأمن الدوائي.. انطلاق معرض "فارماكونكس" سبتمبر المقبل

كتبت- دينا خالد:

ينطلق معرض "فارماكونكس" لتصنيع الدواء، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وتنظمه شركة إنفورما لتنظيم المعارض حول العالم.

ويُسلط "فارماكونكس" الضوء على دور مصر إقليميًا ودوليًا، تماشيًا مع جهود الدولة في تطوير وتوطين صناعة الدواء ضمن خطة الصحة الوطنية الاستراتيجية لمصر 2024 – 2030.

وتهدف نسخة هذا العام إلى تسليط الضوء على جهود الدولة والقطاع الخاص لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الدوائي، عن طريق تدعيم سلاسل التوريد، وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ضوء المؤشرات التي حققتها الدولة في هذا القطاع، حيث تنتج مصر حاليًا نحو 85% من احتياجاتها الدوائية عبر أكثر من 170 مصنعًا مرخّصًا، وبطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 150 مليون عبوة دوائية.

ويجمع المعرض المبتكرين العالميين، من موردي المكونات الصيدلانية الفعالة (API) إلى مصنعي الآلات، في منظومة صناعية متكاملة. كما يضُم معرض فارماكونكس 2025، ما يزيد عن 350 شركة عارضة من 40 دولة وأكثر من 70 جلسة مؤتمر تغطي موضوعات حيوية مثل التصنيع المعقم، والتحول الرقمي، وسلاسل الإمداد، وهندسة الصناعات الدوائية، وإدارة الجودة.

كما يضم المعرض مؤتمرًا لتقنيات الغرف العقيمة بالشراكة مع خبراء أوروبيين، ويتوقع حضور أكثر من 13,500 زائر.

كما سيتم إطلاق "قطاع المكملات والصحة العامة" بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تسليط الضوء على قطاع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية الذي يشهد نموًا سريعًا، بمشاركة كبرى الشركات المحلية.

وقالت سمر عوض، مديرة معرض فارماكونكس، إن سوق الأدوية المصري يعد ط من بين الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز أهمية معرض فارماكونكس في دعم خطط الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء.

وأضافت سمر، أن المعرض أصبح مركزًا رئيسيًا لربط المصنعين والموردين والمستثمرين تحت مظلة واحدة، ودفع عجلة الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى السوق المحلي.

وأشارت سمر، إلى أن المعرض يؤدي دورًا محوريًا في تعزيز مكانة السوق المصري في قطاع تصنيع الدواء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت الصادرات الدوائية 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، ضمن رؤية شاملة لضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضحت سمر، أنه من المتوقع أيضًا أن ينمو السوق الدوائي في مصر من 3.1 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.2 مليار دولار بحلول عام 2030.