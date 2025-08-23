كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 23-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3054 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3926 جنيهًا للجرام.

وصعد إلى سعر الذهب عيار 21 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5235 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52350 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162808 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99 % إلى نحو 3371 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.