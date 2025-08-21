تنظيم الاتصالات يعلن نتائج جودة خدمات البيانات في الربع الثاني من 2025

كتبت- آية محمد:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الثاني من عام 2025 "من أبريل إلى يونيو 2025".

واعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وجاءت مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات كالتالي:

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

- سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

- سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق "المدن والأحياء" التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال يونيو 2025:

- فودافون: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 16 منطقة خلال شهر يونيو لعام 2025.

وبلغت نسبة الزيادة 78% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنًة بشهر أبريل لعام 2025، وتم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر يونيو لعام 2025 ليصبح 51 ميجابت/ثانية بدلًا من 53 ميجابت/ثانية بشهر أبريل لعام 2025.

- اورنج: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهر يونيو لعام 2025.

وبلغت نسبة التحسن 60% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنًة بشهر أبريل لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج خلال شهر يونيو لعام 2025 ليصبح 55 ميجابت/ثانية بدلًا من 49 ميجابت/ثانية بشهر أبريل لعام 2025.

- إي آند: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 4 مناطق خلال شهر يونيو لعام 2025.

وبلغت نسبة التحسن 50% خلال شهر يونيو لعام 2025 مقارنًة بشهر أبريل لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال شهر يونيو لعام 2025 ليصبح 58 ميجابت/ثانية بدلًا من 55 ميجابت/ثانية بشهر أبريل لعام 2025.

- وي: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، لوحِظَ ثبات عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهريّ يونيو وأبريل لعام 2025، كما لوحِظَ ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهريّ يونيو وأبريل لعام 2025 عند 85 ميجابت/ الثانية.

إجراءات اتخذها الجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1- توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 121 منطقة جغرافية.

تم توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 121 منطقة جغرافية بدلًا من 114 منطقة جغرافية، بدايًة من الربع الثاني لعام 2025 من خلال تضمين القياسات لمناطق جديدة، وما يزيد عن 1500 كيلومتر من الطرق والمحاور الاستراتيجية وطرق الربط بين المحافظات.

2- اعتماد 890 محطة تغطية جديدة خلال الربع الثاني لعام 2025.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 890 محطة تغطية جديدة خلال الربع الثاني لعام 2025 بنسبة زيادة 14% مقارنة بالربع الثاني لعام 2024، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.