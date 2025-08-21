محفظة التجاري الدولي للتمويل تجاوزت 4.1 مليار جنيه بأول عام من التشغيل

كتبت- منال المصري:

حققت شركة "التجاري الدولي للتمويل (CIFC)، إحدى الشركات التابعة للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)أداءً قوياً منذ انطلاق أعمالها التجارية في أبريل 2024، حيث تجاوزت محفظة عمليات التخصيم 4.1 مليار جنيه، فيما بلغت الأرصدة القائمة حوالي 2.07 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثاني من 2025.

وتعكس هذه النتائج، بيان للبنك اليوم، الأداء التشغيلي القوي للشركة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يبرز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتنامية من حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، تواكب التطورات الاقتصادية وتدعم النمو في مختلف القطاعات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، قال رشوان حمادي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة، "إطلاق شركة التجاري الدولي للتمويل يأتي تجسيدًا لرؤيتنا المستقبلية في أن نكون مؤسسة مالية متكاملة، لا تقتصر فقط على العمل المصرفي التقليدي، بل تمتد لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية للعملاء من خلال قنوات مرنة ومتخصصة".

وأوضح "نحن نؤمن بأن نمو الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير حلول تمويلية متنوعة، تدعم كافة شرائح الأعمال – خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة – وتسهم في تمكينها من التوسع والإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة."

وأضاف البنك أن نجاح CIFC في تحقيق هذه النتائج خلال فترة وجيزة هو انعكاس لجودة التخطيط، وكفاءة فرق العمل، والطلب الحقيقي في السوق على خدمات تمويل بديلة وفعالة.

وأشار البنك إلى أننا مستمرون في دعم CIFC بكل السبل الممكنة لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكّد أحمد الخولي – الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم شركة "التجاري الدولي للتمويل" CIFC" قائلاً "نحن فخورون بما تم إنجازه خلال الشهور الأولى من التشغيل، حيث استطعنا إثبات قدرتنا على التوسع بسرعة وكفاءة في سوق تنافسي".

وأكد أن مهمتنا الرئيسية هي سد الفجوة التمويلية التي تواجه العديد من الشركات في مراحل مختلفة من نموها، من خلال حلول متخصصة مصممة لتناسب طبيعة أعمالها وتدفقاتها النقدية.

"نعمل في CIFC برؤية حديثة واستراتيجية تركز على العملاء، مستفيدين من قوة CIB وخبراته، مع التركيز على الابتكار والسرعة في تقديم الخدمات. هدفنا ليس فقط تحقيق نتائج مالية قوية، بل أن نكون شريكًا حقيقيًا في نمو الشركات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل"، وفق الخولي.

وفي هذا الإطار، توسّع الشركة نطاق حلولها التمويلية لتشمل خدمات تمويل سلسلة التوريد (Supply Chain Finance)، لدعم الشركات في إدارة التزاماتها النقدية وسلاسل الإمداد بكفاءة أعلى.

وبحلول نهاية العام، نخطط لإطلاق منصة رقمية متكاملة تتيح لعملائنا تجربة إلكترونية سلسلة للوصول إلى كافة حلولنا التمويلية.

كما نعمل حاليًا على إضافة خدمات مالية جديدة، في إطار التزامنا المستمر لتعزيز ما نقدمه لعملائنا من حلول متكاملة

وتأسست شركة "التجاري الدولي للتمويل" في يونيو 2022، كشركة مالية متخصصة في التخصيم والتمويل العقاري، لتُمثل ذراعًا استراتيجيًا للبنك في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ضمن توجه البنك نحو بناء منظومة مالية شاملة تعزز من فرص الوصول إلى التمويل، وتدعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.

وتواصل شركة "التجاري الدولي للتمويل" تنفيذ خطتها التوسعية، من خلال تطوير منتجات جديدة، وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركاء، واستهداف شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الحلول التمويلية غير المصرفية في السوق المصري.