كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 20.4% خلال النصف الأول من 2025 إلى 5.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024 .

ويأتي بيان الإحصاء اليوم مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب بيانات الإحصاء، فإن حجم الصادرات المصرية إلى السعودية تراجع 11.7% خلال النصف الأول من 2025 إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من السعودية 37.5% خلال النصف الأول من 2025 إلى 4.4 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024 .

الاستثمارات بين البلدين

ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 30% خلال النصف الأول من العام المالي 2024- 2025 إلى 532 مليون دولار مقابل 408.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023- 2024

بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 8% خلال النصف الأول من العام المالي 2024 2025 إلى 116.2 مليون دولار مقابل 107.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

تحويلات المصريين العاملين بالسعودية

تراجعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية بشكل طفيف خلال العام المالي 2023 /2024 إلى 8 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

بينما تراجعت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 55% خلال العام المالي 2023 /2024 إلى نحو 11.6 مليون دولار مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 -2023 .

وسجل عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة خلال أغسطس 2025، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.6 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون حتى نهاية 2023.