كتبت- منال المصري:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي=.

وخلال اللقاء بحث الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة الأمم المتحدة، التي تم تأسيسها عام 1975، لبناء الجسور بين المعاهد العلمية بين القارات المختلفة، وتعزيز جهود البحث العلمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في دول الجنوب العالمي.

وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، الذي يمهد لمجالات أكثر اتساعًا من التعاون والشراكة بين اليابان ودول قارة أفريقيا، والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت "المشاط"، اهتمام الحكومة بتوطيد الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الوطنية لتوطين التكنولوجيا ووضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتدشين مجلس وطني للذكاء الاصطناعي من أجل مواكبة التطورات في هذه التقنيات التي باتت عاملًا ضروريًا لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.



من جانبه أكد تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة، على اهتمام الجامعة باستمرار وتعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية رأس المال البشري، والمجالات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.