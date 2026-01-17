خطوات شحن كارت الغاز من خلال منافذ فوري أو عبر الهاتف المحمول

خطوات شحن كارت الغاز من خلال منافذ فوري أو عبر اله

كتب- أحمد الخطيب:

تعمل وزارة البترول من خلال شركاتها التابعة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي بجميع المحافظات، مع تقديم أنظمة سداد وتقسيط ميسرة، إلى جانب تسهيل عمليات شحن عدادات الغاز مسبقة الدفع بعدة طرق تناسب احتياجات المواطنين.

وفيما يلي يقدم مصراوي أبرز الطرق المتاحة لشحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع:

الشحن من فروع شركات الغاز أو منافذ "فوري"

يمكن شحن كارت العداد من خلال فروع الشركة التابع لها العداد أو عبر منافذ "فوري"، وذلك باتباع الخطوات التالية:

إدخال كارت الشحن داخل العداد أولاً قبل التوجه لعملية الشحن.

التوجه بالكارت إلى أقرب فرع لشركة الغاز أو أحد منافذ "فوري".

في حالة الشحن عبر ماكينة «فوري»، يتم البحث عن اسم شركة الغاز التابع لها العداد باستخدام الكود المخصص أو من خلال قائمة المرافق العامة.

اختيار قيمة الشحن المطلوبة، ليتم إضافتها مباشرة إلى الكارت، وبذلك تكتمل عملية الشحن بنجاح.

الشحن عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق "بتروشحن"

توفر شركات الغاز إمكانية شحن الكارت إلكترونيًا باستخدام تطبيق "بتروشحن"، وفق الخطوات التالية:

التأكد من أن الهاتف المحمول يدعم خاصية NFC اللازمة لإتمام عملية الشحن.

تحميل تطبيق "بتروشحن" من متجر التطبيقات.

إنشاء حساب جديد داخل التطبيق بإدخال البيانات المطلوبة.

استقبال رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل، مع إمكانية إعادة طلب الكود في حال تأخر وصوله.

اختيار خدمة شحن من داخل التطبيق.

وضع كارت الشحن أسفل الهاتف بحيث تلامس شريحته مستشعر الـ NFC، حتى سماع صوت الصفارة أو الشعور بالاهتزاز.

الضغط على خيار اقرأ الكارت لعرض بيانات الحساب.

اختيار قيمة الشحن (20 – 50 – 100 جنيه) أو إدخال قيمة أخرى يدويًا، على أن تكون أكبر من قيمة القسط المستحق في حال وجود أقساط.

الضغط على دفع، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية وتأكيد العملية.

إعادة وضع الكارت على مستشعر الـ NFC مرة أخرى حتى ظهور رسالة تأكيد نجاح عملية الشحن أو عرض إيصال العملية على شاشة الهاتف.

يجب إبقاء الكارت ملاصقًا للهاتف طوال عملية الشحن وحتى ظهور رسالة التأكيد، وعدم سحبه قبل انتهاء جميع الخطوات، لضمان إتمام العملية بنجاح دون أخطاء.