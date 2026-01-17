كيف ترسل أموالا من الخارج إلى مصر عبر محافظ شركات المحمول؟

كيف ترسل أموالا من الخارج إلى مصر عبر محافظ شركات

يحتاج كثير من المصريين العاملين في الخارج إلى طريقة سهلة وسريعة لإرسال الأموال لأسرهم في مصر، بعيدًا عن الإجراءات البنكية التقليدية.

وتتيح شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر خدمات استقبال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية، مما يسهل على المصريين في الخارج إرسال أموالهم بسرعة وأمان.

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قوية خلال أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 42.8% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويستعرض "مصراوي" خطوات إرسال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول الأربعة:

إي آند موني

1- التوجه إلى وكيل موني جرام أو استخدام تطبيق "موني جرام".

2- إيداع المبلغ وإدخال رقم محفظة إي آند كاش الخاصة بالمستلم.

3- يتم إرسال الأموال بعملة البلد المرسل منها، ويستلمها المستلم بالعملة المصرية.

4- يجب أن تكون محفظة المستلم نشطة في مصر.

وي باي

1- زيارة أحد فروع مقدمي خدمة التحويلات الدولية المتاحة لديها خدمة تحويل الأموال للمحافظ.

2- تزويد الوكيل برقم محفظة وي باي الخاصة بالمستلم بشكل صحيح.

3- تصل الأموال إلى المحفظة فورًا بشرط أن تكون المحفظة نشطة.

اورنج كاش

1- زيارة أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الدولة المرسل منها.

2- تزويد الوكيل ببيانات المستلم: الاسم، رقم البطاقة القومي، ورقم محفظة اورنج كاش.

3- اختيار الوكيل "اورنج كاش" كمستلم للتحويل.

4- يجب التأكد من أن المحفظة نشطة لاستقبال الأموال.

5- وتصل الحوالة عادة خلال يوم إلى يومين عمل، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.

فودافون كاش

1- يمكن تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء بزيارة الفرع أو من خلال التطبيق الإلكتروني.

2- إذا توفرت منصة رقمية للبنك الشريك، يمكن إدخال رقم هاتف المستلم مباشرة للتحويل إلى محفظته.

3- لا يحتاج المستلم لأي إجراءات إضافية سوى التأكد من أن محفظته نشطة، لتصل الأموال فورًا.

